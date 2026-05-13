В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз

Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев поделился в социальных сетях трогательной историей. Он исполнил давнюю мечту своего сына Никиты — мальчик болеет за футбольный клуб "Реал Мадрид" и мечтал увидеть любимую команду вживую. Ради этого Лазарев организовал поездку на стадион "Камп Ноу", где "Реал" сражался с "Барселоной".

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лазарев

Осуществить задуманное получилось только со второй попытки. Первая поездка в апреле сорвалась — рейс отменили, и стыковка была потеряна. Тогда Никита просто съездил в аэропорт туда-обратно, ничего толком не поняв. Но в этот раз всё сложилось.

"Счастлив, что в этот раз всё удалось! Хотя результат матча и не оправдал наших ожиданий, но Никита всё равно доволен, что увидел свою любимую команду", — написал Лазарев в Instagram*-аккаунте.

Матч закончился поражением "Реала" со счётом 0:2. Мальчик очень расстроился и даже плакал, когда выходил с трибун. Однако отец поддержал сына и пообещал, что любимые спортсмены Никиты ещё покажут себя и порадуют болельщиков.

Поездка стала наградой за успехи в учёбе. Никита учится в пятом классе и остаётся отличником — как и в начальной школе. Лазарев подчеркнул, что сын не пропускает ни одного футбольного матча по телевизору, и он очень хотел сделать ему такой сюрприз. 

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
