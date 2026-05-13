Экстрасенс с микрофоном: Евгений Петросян нашёл способ излечить Киркорова от зависимости

Филипп Киркоров на вечеринке по случаю своего 59-летия сделал сообщил, что юморист Евгений Петросян второй раз закодировал его от курения.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Филипп Киркоров на РНМП

По словам Киркорова, Петросян обладает паранормальными способностями. В день рождения он снова помог певцу бороться с вредной привычкой. Причём первая попытка кодировки, по признанию самого юмориста, была "дилетантской".

"Евгений Ваганович у нас экстрасенс. Он закодировал меня от курения", — цитирует артиста kp.ru.

Петросян подтвердил, что в прошлый раз результат оказался нестойким.

Певец объяснил, что впервые обратился к Петросяну после смерти отца Бедроса — тогда зависимость усугубилась. Но потом он сорвался. Осознание того, что ему скоро 60, вновь заставило Киркорова искать помощи.

"Когда я понял, что мне 59, меня накрыло очень сильно. Как-то я не ассоциирую эти цифры с собой. Сегодня, когда дети меня поздравляли, я хотел на торте поменять цифры, как это модно у блогеров. Потом думаю: "Ой, это слишком". Ну, дал себе зарок, что доживу как минимум до 95!" — рассказал исполнитель.

Петросян, в свою очередь, заметил, что знает Киркорова с пелёнок — он встречал его мать из роддома. Юморист не верит, что в следующем году певцу исполнится 60.

"Когда я отмечал 60-летие, знаешь, как я его назвал? "Молодость старости"! А у тебя и вовсе это "детство старости", потому что ты в замечательной форме", — обратился к имениннику комик.