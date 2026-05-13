Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву

Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон постоянно нарушала одно необычное правило покойной королевы Елизаветы II — не говорить о своих любимых блюдах. Об этом со ссылкой на инсайдера сообщает RadarOnline.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Dawson / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Причина запрета была чисто практической. Королева не хотела, чтобы повара и хозяева банкетов снова и снова подавали одно и то же. Если бы Елизавета случайно обмолвилась о своём вкусе, ей пришлось бы есть это блюдо на каждом приёме в течение многих лет. Поэтому она требовала молчать и от других членов семьи.

"Члены семьи часто шутили, что если Елизавета хоть раз между делом упоминала о том, что ей нравится какое-то блюдо, то каждый повар, дипломат и хозяин, с которым она встречалась в течение следующего десятилетия, чувствовали себя обязанными подать ей это блюдо", — рассказал инсайдер изданию.

Кэтрин, однако, поступала по-своему. Она первой из родственников нарушила табу ещё в 2018 году. Во время визита в больницу к 4-летнему мальчику после пересадки сердца ребёнок признался, что любит оливки и пасту. Кейт ответила, что они с дочерью Шарлоттой тоже их обожают. С тех пор принцесса Уэльская не скрывает своих гастрономических предпочтений.

Сегодня уже всем известно, что любимое блюдо будущей королевы — карри. Кейт часто готовит его сама.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
