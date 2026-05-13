Семейный разлад: отец Евгения Кунгурова раскрыл детали личной драмы сына перед смертью

Отец заслуженного артиста России Евгения Кунгурова Виктор заявил, что накануне гибели у певца были серьёзные проблемы в семье. По его словам, супруги несколько месяцев не жили вместе.

Фото: commons.wikimedia.org by Gerarus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евгений Кунгуров

Жена артиста Ирина, утверждает отец, собиралась забрать у Евгения детей. Она постоянно повторяла ему эту угрозу, особенно после рождения сына. Кроме того, женщина настаивала на том, что дети будут носить не фамилию отца.

"Когда родился сын, она постоянно говорила: "Я у тебя детей заберу, они будут на моей фамилии"", — приводит RT слова Виктора Кунгурова.

Отец певца также сообщил, что после гибели Евгения вдова полностью прекратила общение с его родственниками. Более того, она сменила детям фамилию на фамилию первого мужа. Сейчас, по словам Виктора Кунгурова, женщина не даёт ему и его жене видеться с внуками.

Напомним, 40-летнего оперного певца Евгения Кунгурова обнаружили мертвым 8 апреля 2024 года на Зоологической улице в Москве. Изначально следствие считало произошедшее самоубийством. Однако в апреле 2026 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
