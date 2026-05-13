Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что не осведомлён о финансовом положении своего пасынка Арсения Шульгина — сына певицы Валерии. В беседе с teleprogramma.org шоумен объяснил, что не лезет в личные дела взрослых детей.

По словам Пригожина, они с женой стараются не вмешиваться в жизнь наследников, если те сами не просят о помощи. Поэтому тему возможного банкротства Шульгина продюсер с ним не поднимал.

"У всех свои семьи, все заняты своими делами. Никто не посвящает, кто чем занимается. Мы на связи, но по другим вопросам, не по делам. Дети, внуки, здоровье. Мы в их дела не лезем", — уточнил шоумен в интервью.

Позже Пригожин уточнил, что сам Шульгин на банкротство не подавал — заявление в суд направил кредитор. Продюсер призвал не драматизировать ситуацию и не делать из этого сенсации, отказавшись комментировать процессуальные детали.

Напомним, 11 мая РИА Новости сообщило, что в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании Арсения Шульгина банкротом. Инициатором выступил кредитор Филипп Березовский. По данным mk.ru, сын певицы Валерии задолжал ему более 23 млн рублей.