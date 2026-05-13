Крах ожиданий: Владимир Познер внезапно ушёл с выступления Слепакова в разгар шоу

Юморист Семён Слепаков* поделился историей о неожиданном уходе журналиста Владимира Познера с его выступления. Об этом комик рассказал в видео на YouTube-канале стендап-комика Александра Незлобина.

Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Познер

Событие произошло в 2023 году. Слепаков пригласил Познера и 12 его друзей на свой концерт, подарив им билеты. Он знал, что телеведущему нравится его творчество, и хотел сделать приятное. Однако всё пошло не по плану.

Зрители поначалу холодно принимали политические шутки Слепакова. Концерт с трудом раскачивался. И в тот момент, когда атмосфера начала налаживаться, случилось непредвиденное.

"И только лишь концерт задышал, (…) как в этот момент Познер начал вставать и уходить. И самое ужасное, что вместо того, чтобы в этот момент стать невероятно остроумным и начать шутить, (…) я просто парализовался", — пожаловался Слепаков в эфире.

Юморист признался, что растерялся и не смог выдать остроумную реплику. Он просто стоял на сцене и наблюдал, как Познер с компанией покидает зал. Этот эпизод, по словам комика, стал для него очень тяжёлым моментом.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста