Крах ожиданий: Владимир Познер внезапно ушёл с выступления Слепакова в разгар шоу

Юморист Семён Слепаков* поделился историей о неожиданном уходе журналиста Владимира Познера с его выступления. Об этом комик рассказал в видео на YouTube-канале стендап-комика Александра Незлобина.
Событие произошло в 2023 году. Слепаков пригласил Познера и 12 его друзей на свой концерт, подарив им билеты. Он знал, что телеведущему нравится его творчество, и хотел сделать приятное. Однако всё пошло не по плану.
Зрители поначалу холодно принимали политические шутки Слепакова. Концерт с трудом раскачивался. И в тот момент, когда атмосфера начала налаживаться, случилось непредвиденное.
"И только лишь концерт задышал, (…) как в этот момент Познер начал вставать и уходить. И самое ужасное, что вместо того, чтобы в этот момент стать невероятно остроумным и начать шутить, (…) я просто парализовался", — пожаловался Слепаков в эфире.
Юморист признался, что растерялся и не смог выдать остроумную реплику. Он просто стоял на сцене и наблюдал, как Познер с компанией покидает зал. Этот эпизод, по словам комика, стал для него очень тяжёлым моментом.
* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста
