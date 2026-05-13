Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди

Валентина Иванова наконец решилась на операцию по увеличению груди. Избранница рэпера Тимати рассказала, как прошла процедура и как чувствует себя сейчас.

Самочувствие у Ивановой, по её словам, отличное. Более того, она почти не испытывает никаких болезненных ощущений. Иванова уверена, что это заслуга врача, который работал с ней. Девушка называет его руку лёгкой.

"Я почти не чувствую боли. Это всё благодаря лёгкой руке доктора. Восстановление идёт по плану", — поделилась Валентина в своём Telegram-канале.

Теперь Ивановой предстоит восстановительный период. Ближайшие 10 дней ей нельзя поднимать ничего тяжёлого. А в дальнейшем она будет осторожна в играх с дочкой и при подъёме тяжестей. Девушка настроена ответственно подойти к реабилитации.

Кстати, в этом году Валентина планирует ещё одну процедуру — коррекцию зрения. Она призналась, что раньше отказывалась от операции, пока не родила ребёнка. Но теперь готова на этот шаг.