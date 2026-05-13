Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что телефонные мошенники преследуют её практически ежедневно.

Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Надежда Бабкина

По словам исполнительницы, звонки с неизвестных номеров поступают регулярно. Однако артистка выработала чёткую линию поведения и не поддаётся на уловки злоумышленников. Её метод прост и эффективен.

"Звонят практически каждый день. Но я сразу понимаю, что это мошенники, и просто блокирую такие номера", — поделилась Бабкина в разговоре с ТАСС.

Певица добавила, что никогда не отвечает на звонок, если номер ей не знаком. Она уверена: если человеку действительно нужно с ней связаться, он найдёт другой способ — например, напишет через официальные каналы или воспользуется помощью посредников.

Такой подход позволяет артистке не тратить нервы на пустые разговоры и не рисковать попасться на удочку аферистов. Бабкина призвала всех быть внимательнее и не доверять незнакомцам по телефону.