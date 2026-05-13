Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
Двойная игра Лупиты Нионго: актриса воплотит двух сестёр в Одиссее Нолана
Цена сидячей работы: почему прогулки не обнуляют дневной застой
Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?
Вес уходит, а лицо страдает: похудение может оставить неприятный след на коже
Украинские чиновники страшнее пуль: что в кабинетах пугает народ больше внешних угроз

Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников

Шоу-бизнес

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что телефонные мошенники преследуют её практически ежедневно.

Надежда Бабкина
Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Надежда Бабкина

По словам исполнительницы, звонки с неизвестных номеров поступают регулярно. Однако артистка выработала чёткую линию поведения и не поддаётся на уловки злоумышленников. Её метод прост и эффективен.

"Звонят практически каждый день. Но я сразу понимаю, что это мошенники, и просто блокирую такие номера", — поделилась Бабкина в разговоре с ТАСС.

Певица добавила, что никогда не отвечает на звонок, если номер ей не знаком. Она уверена: если человеку действительно нужно с ней связаться, он найдёт другой способ — например, напишет через официальные каналы или воспользуется помощью посредников.

Такой подход позволяет артистке не тратить нервы на пустые разговоры и не рисковать попасться на удочку аферистов. Бабкина призвала всех быть внимательнее и не доверять незнакомцам по телефону.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Секрет из морозилки: как обычный лед помогает бороться с налетом в туалете
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Китай не дрогнул перед США: Трамп ещё говорил, а в Москве уже потирали руки
Смерть мотора из-за пыли: 2 критические ошибки при замене свечей, которые погубят ваш двигатель
Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все
Задача со звёздочкой: как превратить банку консервированных персиков в воздушное лакомство
Больше не тайна: самая закрытая страна мира открывает границы и строит аэропорт
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Зеленский ждет решения своей судьбы: Киев молит Трампа обсудить с Си Украину в Пекине
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.