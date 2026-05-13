Нервы в клочья, а потом — чудо: дочь Славы раскрыла, что за магия омолодила певицу

Дочь певицы Славы Александра Морозова на премьере второго сезона шоу "Ставка на любовь" в кинотеатре "Москва" дала откровенное интервью. Девушка рассказала о самочувствии матери, которая с начала года пережила несколько нервных срывов.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

По словам Александры, сейчас у певицы всё нормализовалось. Она отметила, что многие это видят. Слава хорошо выглядит, заметно похудела и, как шутит дочь, помолодела лет на десять. Морозова призналась, что гордится мамой, которой к тому же очень идёт новая стрижка.

"Мне кажется, я думаю, что и все в принципе видят, что как будто бы ситуация у неё нормализовалась. Я очень рада", — поделилась Саша с Woman.ru, добавив, что поддерживает маму, но старается не лезть под кожу.

Также она опровергла слухи о новом романе Славы: мужчина, мелькающий в соцсетях, — давний помощник, а не возлюбленный.

Поклонников певица беспокоила с конца февраля — тогда у неё случился приступ прямо на концерте в Смоленске. Затем последовал гневный пост с Мальдив о предательстве близких. Однако дочь успокаивает: сейчас артистка восстанавливается.

Александра также впервые раскрыла причину их с мамой долгих ссор. Оказалось, что в подростковом возрасте они не общались месяцами. И главным фактором стала банальная разница поколений, которая иногда порождает непонимание. При этом недавно именно Александра первой написала матери и предложила мир. Девушка считает, что детям стоит делать этот шаг, потому что родители переживают разрыв тяжелее.

На вопрос о возможном новом мужчине для Славы дочь ответила философски: она хочет видеть маму счастливой, но для этого не обязательно нужна вторая половинка. Если певица заполнит пустоту внутри себя, то никого искать не придётся.