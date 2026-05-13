Удушье из-за макарон: Дана Борисова сообщила о жестоком поведении экс-возлюбленного дочери

Телеведущая Дана Борисова жёстко раскритиковала последнего партнёра своей 18-летней дочери Полины. Речь идёт о 35-летнем менеджере телеведущего Дмитрия Диброва — Артуре Якобсоне.

Дана Борисова убеждена, что мужчина встречался с юной девушкой не из чувств, а ради пиара. Однако главным стало другое обвинение: телеведущая публично рассказала о случае насилия. По её словам, конфликт произошёл буквально на ровном месте.

"Был случай, когда он стал её душить из-за макарон. То есть Полина с вечера попросила его принести еду на двоих, и он принципиально принёс только себе, одну порцию еды, и спрятал её в холодильник. А Полина была голодная и ночью съела эту еду. Он устроил скандал, предъявил, что ему нужно было запить (!) таблетку этой едой, и он стал её душить", — приводит слова Борисовой kp.ru.

На момент публикации материала представители Артура Якобсона не комментировали эти обвинения. Ранее сам Якобсон уже опровергал похожие заявления Полины и Даны Борисовой, называя их желанием хайпануть.