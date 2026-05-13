Жёсткий отпор мошенникам: почему Настасья Самбурская отказалась помогать прохожему

Шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская выступила с резким обращением к подписчикам. Она призвала не подавать деньги незнакомцам, которые просят на больных детей или животных. Свою позицию звезда объяснила на примере недавней ситуации.

Настасья Самбурская
Фото: Telegram by Telegram-канал Настасьи Самбурской, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настасья Самбурская

По словам Самбурской, к ней на улице подошёл мужчина. Сначала он попросил денег на лекарства для больного ребёнка, а затем — для жены. Актриса поинтересовалась, есть ли у него рецепты или какой именно диагноз у родственников. Мужчина не нашёлся с ответом и вместо этого начал ругаться на неё.

"Давайте все сейчас выйдут на улицы и начнут врать про больных детей и животных, а я денежку специально для них помельче разменяю и всю дорогу буду раздавать!" — ответила актриса на критику в Instagram*-аккаунте.

Самбурская призналась, что отказалась давать деньги и рассказала об этом подписчикам. Многие её осудили: люди писали, что она не обеднеет, если расстанется с 100-200 рублями. Но актриса уверена, что поощрять ложь неправильно, даже если речь идёт о небольших суммах.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
