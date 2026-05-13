Восьмичасовой допрос и сухие факты: Фадеев прервал молчание о задержании Линды

Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев отреагировал на задержание и восьмичасовой допрос своей бывшей подопечной — певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман). Соответствующий пост он опубликовал в Instagram*-аккаунте. 

Максим Фадеев
Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Максим Фадеев

Фадеев сообщил, что на протяжении 30 лет пытался решить спор об авторских правах мирным путём. Однако теперь он вынужден сменить тактику. Продюсер сожалеет, что они с Линдой "оказались в этой точке", но не видит иного выхода.

"Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле. Именно поэтому я выбрал единственно возможный путь — законный", — пояснил Фадеев, отказавшись комментировать "процессуальные действия и личные обстоятельства".

Напомним, 12 мая певицу Линду задержали в Москве и доставили на допрос, который длился более восьми часов. Детали следственных действий не раскрываются.

* соцсеть Instagram запрещена в России; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
