Возлюбленная Башарова ответила на вопросы о скандалах актёра: почему она не верит обвинениям бывших жён

Актриса Ася Борисова, которая сейчас состоит в отношениях с Маратом Башаровым, впервые публично прокомментировала скандальную репутацию возлюбленного. Свою позицию она озвучила в выпуске реалити-шоу "Ставка на любовь" на телеканале "Пятница!".

Фото: YouTube канал На Кухне с Маратом Башаровым by Скриншот видео YouTube канала На Кухне с Маратом Башаровым, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марат Башаров

Борисова призналась, что при знакомстве ничего не знала о прошлом актёра. Друзья Башарова говорили о нём с любовью и советовали ей не верить слухам от посторонних, а составлять собственное мнение. Сама актриса почувствовала с ним лёгкость и комфорт с первых встреч.

"Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ни в коем случае, естественно, не поддерживаю, но я ведь не знаю, что было на самом деле", — заявила Борисова в эфире.

Актриса подчеркнула, что принципиально не поднимала с Башаровым тему его прошлых браков. Она не хочет "ковырять старую болячку" и считает, что всё, что было, осталось в прошлом. По её словам, в отношениях надо либо доверять человеку полностью, либо не быть с ним вовсе.

Напомним, ранее Башаров опроверг информацию о том, что уже несколько лет женат на Борисовой. До этого актёр был дважды женат — на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Со второй супругой он развёлся в 2019 году после двух лет брака. Обе бывшие жены публично обвиняли его в домашнем насилии.