Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме рассказали, что мешает продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет
Роковой финал: мать знаменитого актёра вспомнила обстоятельства смерти отца Мэттью Макконахи
Одна отрасль, разные риски: почему одних сотрудников увольняют, а другие спокойно работают
Запреты на кикшеринг множатся: чего ждать владельцам электросамокатов в ближайшее время
Китай выжимает японскую классику: две модели Honda уходят с конвейера — и обе были хитами в России
АЗС не пустуют, но рынок бензина пошатнулся: отпускной сезон может резко усилить проблему
Ловушка для беглеца: в Москве мать добилась пенсии на ребенка вместо алиментов
Интервью Карлсону стало расправой: почему Мендель решила утопить Зеленского
Исторический момент в Каннах: режиссёр Властелина колец удостоен высшей почести

Возлюбленная Башарова ответила на вопросы о скандалах актёра: почему она не верит обвинениям бывших жён

Шоу-бизнес

Актриса Ася Борисова, которая сейчас состоит в отношениях с Маратом Башаровым, впервые публично прокомментировала скандальную репутацию возлюбленного. Свою позицию она озвучила в выпуске реалити-шоу "Ставка на любовь" на телеканале "Пятница!".

Марат Башаров
Фото: YouTube канал На Кухне с Маратом Башаровым by Скриншот видео YouTube канала На Кухне с Маратом Башаровым, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марат Башаров

Борисова призналась, что при знакомстве ничего не знала о прошлом актёра. Друзья Башарова говорили о нём с любовью и советовали ей не верить слухам от посторонних, а составлять собственное мнение. Сама актриса почувствовала с ним лёгкость и комфорт с первых встреч.

"Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ни в коем случае, естественно, не поддерживаю, но я ведь не знаю, что было на самом деле", — заявила Борисова в эфире.

Актриса подчеркнула, что принципиально не поднимала с Башаровым тему его прошлых браков. Она не хочет "ковырять старую болячку" и считает, что всё, что было, осталось в прошлом. По её словам, в отношениях надо либо доверять человеку полностью, либо не быть с ним вовсе.

Напомним, ранее Башаров опроверг информацию о том, что уже несколько лет женат на Борисовой. До этого актёр был дважды женат — на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Со второй супругой он развёлся в 2019 году после двух лет брака. Обе бывшие жены публично обвиняли его в домашнем насилии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Садоводство, цветоводство
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Одна отрасль, разные риски: почему одних сотрудников увольняют, а другие спокойно работают
Вам звонят из ПВЗ: новая схема обмана на Wildberries и Ozon, которая обчищает карты
Запреты на кикшеринг множатся: чего ждать владельцам электросамокатов в ближайшее время
Шифер и ондулин в мусор: дешевая кровля, которая служит 50 лет и выглядит богато
Китай выжимает японскую классику: две модели Honda уходят с конвейера — и обе были хитами в России
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Интеллект на 20 Ваттах: как живые клетки мыши решают задачи современных нейросетей
АЗС не пустуют, но рынок бензина пошатнулся: отпускной сезон может резко усилить проблему
Ловушка для беглеца: в Москве мать добилась пенсии на ребенка вместо алиментов
Интервью Карлсону стало расправой: почему Мендель решила утопить Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.