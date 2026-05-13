Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд

Владимир Пресняков высказался о растущем количестве разводов. В шоу "Вопрос ребром" музыканта спросили о "моде на разводы". Артист ответил, что дело в поспешности молодых людей, которые женятся неосознанно, не имея за плечами жизненного опыта.
По мнению певца, мужчине необходимо набраться опыта, чтобы правильно ценить свою вторую половинку. Только тогда он поймёт простую истину: женщина — самое главное, ради чего стоит жить. Если мужчина готов отдать любимой всё, что у него есть, то и с её стороны последует взаимность.
"Опыт необходим, чтобы мужчины понимали, что женщина — это самое главное, то, ради чего ты живёшь. Ты готов отдать ей всё самое ценное, все деньги. Тогда с её стороны будет взаимность. Важно верить, что ты найдёшь своего человека. Если же по этому поводу есть депрессия — вы уже себя от чего‑то отдаляете", — высказался Пресняков в эфире.
Развивая тему, артист обратился к юношам напрямую. Он назвал их "глупенькими молодыми ребятами" и посоветовал не жениться раньше времени. По его словам, сначала надо пройти через определённые жизненные этапы и только потом осознанно связывать себя узами брака с близким человеком. Того же, кому удастся найти подходящую спутницу, Пресняков назвал счастливчиком.
Стоит отметить, что сын артиста от Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, развёлся в прошлом году с Алёной Красновой после восьми лет брака. Сам Владимир сейчас женат на Наталье Подольской, с которой воспитывает двоих сыновей — Артемия и Ивана.
