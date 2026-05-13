Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд

Владимир Пресняков высказался о растущем количестве разводов. В шоу "Вопрос ребром" музыканта спросили о "моде на разводы". Артист ответил, что дело в поспешности молодых людей, которые женятся неосознанно, не имея за плечами жизненного опыта.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Пресняков

По мнению певца, мужчине необходимо набраться опыта, чтобы правильно ценить свою вторую половинку. Только тогда он поймёт простую истину: женщина — самое главное, ради чего стоит жить. Если мужчина готов отдать любимой всё, что у него есть, то и с её стороны последует взаимность.

"Опыт необходим, чтобы мужчины понимали, что женщина — это самое главное, то, ради чего ты живёшь. Ты готов отдать ей всё самое ценное, все деньги. Тогда с её стороны будет взаимность. Важно верить, что ты найдёшь своего человека. Если же по этому поводу есть депрессия — вы уже себя от чего‑то отдаляете", — высказался Пресняков в эфире.

Развивая тему, артист обратился к юношам напрямую. Он назвал их "глупенькими молодыми ребятами" и посоветовал не жениться раньше времени. По его словам, сначала надо пройти через определённые жизненные этапы и только потом осознанно связывать себя узами брака с близким человеком. Того же, кому удастся найти подходящую спутницу, Пресняков назвал счастливчиком.

Стоит отметить, что сын артиста от Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, развёлся в прошлом году с Алёной Красновой после восьми лет брака. Сам Владимир сейчас женат на Наталье Подольской, с которой воспитывает двоих сыновей — Артемия и Ивана.