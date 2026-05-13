Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский сон или мучения: как добиться бесплатной анестезии
США перед выбором: новые требования Ирана ставят сделку под вопрос
Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд
Атомное предложение Кремля: сможет ли российская АЭС удержать Армению от евроамбиций
Восьмичасовой допрос и сухие факты: Фадеев прервал молчание о задержании Линды
Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев
От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах
Цена красоты: почему россияне массово едут за новыми волосами в Турцию
Вместо огурцов — золото: как вьетнамские курорты манипулируют чувством статуса

Спекуляция на святом? Лев Лещенко вынес приговор современным авторам песен о Родине

Шоу-бизнес

Народный артист России Лев Лещенко раскритиковал современных авторов, которые спекулируют на патриотической теме. По мнению 84-летнего певца, многие такие песни не имеют художественной ценности. 

Лев Лещенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лев Лещенко

Артист признался, что больше всего опасается пустых лозунгов и примеров, за которыми ничего не стоит. Он считает, что среди патриотической музыки много бездарного материала. Такие вещи, по его словам, нужно очень тонко отсекать.

"Я больше всего боюсь лозунгов и таких примеров, которые ничего из себя не представляют. Среди этой музыки очень много бездарного и китча какого‑то, и спекуляций на этой теме. Это нужно очень тонко отсекать", — приводит ТАСС слова Лещенко.

Настоящее искусство артист определяет через эмоциональный отклик. Талантливая песня всегда трогает аудиторию, и это главный критерий качества.

"Если тебя взбудоражит — значит, это произведение искусства", — добавил певец.

Ранее Лещенко с юмором сравнил себя с балериной Анастасией Волочковой. Он признался, что любит цветы, но иногда от обилия букетов чувствует себя как Волочкова — с её роскошными цветами и публичным вниманием.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Кошки
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Последние материалы
Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд
Смешать 1:10 и под корень: чем полить цветущую яблоню, чтобы ветки ломились от плодов
Корейцы сдают в утиль то, на чём ездят миллионы россиян — мода там сменилась десять лет назад
Атомное предложение Кремля: сможет ли российская АЭС удержать Армению от евроамбиций
Восьмичасовой допрос и сухие факты: Фадеев прервал молчание о задержании Линды
Прощайте, утюжки: пять весенних стрижек, которые превращают хаос на голове в безупречный стиль
Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев
Эпоха доступных наличных заканчивается: почему банки массово убирают банкоматы и к чему это приведет
От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах
Зеленский пригрозил параду — иностранные гости переглянулись, но всё равно прилетели в Москву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.