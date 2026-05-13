Спекуляция на святом? Лев Лещенко вынес приговор современным авторам песен о Родине

Народный артист России Лев Лещенко раскритиковал современных авторов, которые спекулируют на патриотической теме. По мнению 84-летнего певца, многие такие песни не имеют художественной ценности.

Артист признался, что больше всего опасается пустых лозунгов и примеров, за которыми ничего не стоит. Он считает, что среди патриотической музыки много бездарного материала. Такие вещи, по его словам, нужно очень тонко отсекать.

"Я больше всего боюсь лозунгов и таких примеров, которые ничего из себя не представляют. Среди этой музыки очень много бездарного и китча какого‑то, и спекуляций на этой теме. Это нужно очень тонко отсекать", — приводит ТАСС слова Лещенко.

Настоящее искусство артист определяет через эмоциональный отклик. Талантливая песня всегда трогает аудиторию, и это главный критерий качества.

"Если тебя взбудоражит — значит, это произведение искусства", — добавил певец.

