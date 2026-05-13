Магия красоты Дженнифер Лопес в 56 лет: этот ритуал звезда повторяет до изнеможения

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что её сияющий вид в 56 лет — не случайность. Звезда ведёт жёсткий ежедневный уход, который повторяет без пропусков. Когда-то она считала иначе: думала, что красота приходит сама собой. Но теперь уверена: только постоянство и дисциплина дают результат.

Вечером перед сном Лопес выполняет целый набор процедур. Она очищает лицо, а затем наносит сыворотку, крем для век, увлажняющий крем, бальзам и отдельно сыворотку для шеи. Утром всё повторяется снова.

"Я принимаю и собираюсь спать. Только что умылась. И я подумала, что красивая кожа — это не то, что получается само собой. Не то, что ты получаешь просто так. Это то, что ты создаёшь каждый день. Я очистила кожу, сейчас нанесу сыворотку, крем для глаз, увлажняющий крем, бальзам, сыворотку для шеи — всё, что нужно. А через девять часов я встану и повторю всё заново", — поделилась Лопес в Instagram*-аккаунте.

При этом ранее инсайдеры сообщали о планах звезды лечь под нож. После удачной пластики груди Лопес якобы задумалась о "бразильской" подтяжке ягодиц. Также она интересуется новейшими корейскими методиками подтяжки кожи и рассматривает омоложение стволовыми клетками.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ