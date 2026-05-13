Принц Уильям всё больше склоняется к мысли, что брак его брата Гарри с Меган Маркл в итоге развалится. Об этом со ссылкой на инсайдера сообщает RadarOnline.
Будущий король убеждён, что именно герцогиня Сассекская стала главной причиной многолетнего конфликта внутри монаршей семьи. По его мнению, после появления Меган в жизни Гарри тот кардинально изменился, а его отношение к королевским обязанностям стало иным.
"В глубине души Уильям по‑прежнему воспринимает Гарри как младшего брата и человека, с которым его когда‑то связывали очень близкие отношения. Основное недовольство принц испытывает по отношению к Меган: он убеждён, что с её появлением ситуация в семье кардинально изменилась. Уильям сделал довольно жёсткий прогноз: брак Гарри и Меган не имеет перспектив", — приводит издание слова источника.
Разочарование Уильяма усилилось после того, как Сассекские покинули Британию и начали публично критиковать королевский уклад в интервью и документальных фильмах. Принц огорчён тем, как сильно поменялся сам Гарри.
Напомним, Гарри и Меган поженились в часовне Святого Георгия в 2018 году. А уже через два года они сложили с себя королевские полномочия и переехали в США.
Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.