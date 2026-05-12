Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей

Певец Владимир Пресняков стал гостем программы "ВопросРебром", где сделал неожиданное признание о своём прошлом. В молодости он вместе с приятелями выпивал огромные объёмы алкоголя. Артист уточнил, что речь шла о девяти бутылках армянского коньяка в день — тогда этот напиток считался лучшим.

Долгое время спиртное, по словам музыканта, помогало ему справляться с избыточной энергией, как бы "приземляло" его. Однако со временем это привело к зависимости. Сегодня Пресняков ведёт трезвый образ жизни, но признаётся, что после отказа от алкоголя потерял многих приятелей.

"Мы выпивали… по девять бутылок коньяка в день. Армянского, потому что лучше тогда не было ничего. <…> Потом, естественно, это дало сбой, и ты превращаешься в человека, который, ну, типа, зависимый", — рассказал он.

Из того круга общения у певца остались лишь Леонид Агутин и Игорь Николаев. Остальные друзья исчезли. Пресняков объяснил, что решил завязать с пагубной привычкой из-за стыда перед будущими детьми. Ему стало неловко от мысли, что они могут увидеть старые съёмки с его участием в нетрезвом виде.

"Мне просто стало стыдно за то, что меня увидят мои дети в будущем какую-то там съёмку, и это быстро прекратилось всё", — поделился Пресняков.