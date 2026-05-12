Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи

Актриса Елизавета Арзамасова, супруга продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха, сообщила в своих соцсетях о новом члене семьи. Пара завела собаку. Щенка, которого назвали Лаки, супруги подарили своему четырёхлетнему сыну Льву — теперь мальчик стал её главным хозяином.

Арзамасова поделилась, что малыша полюбили с первого взгляда. По словам актрисы, у Льва появилась настоящая ответственность, а взрослые помогают ему ухаживать за питомцем. Сама она признаётся, что всем домочадцам хочется как можно больше времени проводить с пушистой кучеряшкой — тискать её и гладить.

"А у нас новый житель дома, маленькое пушистое счастье. Мы назвали её Лаки и полюбили с первого взгляда. Лёва теперь главный её хозяин. У него теперь есть самая настоящая ответственность. Ну а мы все вместе будем ему помогать. По правде говоря, всем нам хочется как можно больше времени провести с этой кучеряшкой: потискать её, погладить", — поделилась артистка.

Арзамасова младше Авербуха на 22 года. Пара долго скрывала роман, но в сентябре 2020 года подтвердила отношения в эфире шоу "Вечерний Ургант", а через три месяца поженилась. У супругов двое общих детей: сын Лев и годовалая дочь Лия.