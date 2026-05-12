Секрет фарфоровой куколки: как Саша Савельева сохраняет идеальную форму в 42 года

42-летняя певица Саша Савельева, всё чаще появляющаяся на светских мероприятиях, недавно вызвала настоящий ажиотаж среди зрителей. Очевидцы не скупились на эмоции, глядя на её форму. Одна из женщин назвала артистку "фарфоровой куколкой".

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саша Савельева

Сами Савельева признаётся, что внимательно относится к питанию. Однако жёстких диет и голодовок в её жизни нет. Бывшая солистка "Фабрики" ест практически всё, даже сладкое, делая акцент на балансе.

"Питание у меня хорошее. Стараюсь добирать белок. Обязательно — углеводы, обязательно — клетчатку. Слежу за тем, чтобы всё сбалансировано было", — объяснила певица в разговоре с "МК".

На вопрос о том, как ей удаётся сохранять вес с возрастом, Саша с улыбкой ответила, что дело не только в здоровой еде. По её словам, у неё бывает до четырёх мероприятий в день, и она просто физически не успевает есть.

Коснулась певица и темы отношений. Она дала совет тем, кто стремится жить "душа в душу". По её мнению, это не отсутствие ссор, а поступки друг для друга. Также Савельева предостерегла от доверия "бабочкам в животе": такие ощущения, считает она, часто возникают рядом с нарциссом.