Вдова Градского раскрыла тайны мужа перед смертью: почему она пилила маэстро

Супруга покойного композитора Александра Градского Марина впервые за долгое время согласилась на публичный разговор. В программе "Как есть" с Денисом Пархоменко 41-летняя женщина откровенно высказалась о судебных тяжбах с его старшими детьми Даниилом и Марией. Она призналась, что те не хотят принимать её сыновей Александра и Ивана и настаивают на ущемлении их доли в наследстве.

Фото: VK Видео by канал "КАК ЕСТЬ. Денис Пархоменко", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марина живёт только ради младших мальчиков. Она говорит, что время не лечит, но приносит какое-то привыкание. Вдова занимается обычным женским бытом — готовкой, школой, уроками — и параллельно судами. Она старается не настраивать своих детей против единокровных брата и сестры, потому что не хочет сеять обиду и злость.

"При его жизни никто не смел ничего подобного по отношению к нам. Поначалу я хотела все мирно урегулировать, но, к сожалению, мне не удалось договориться, потому что старших детей не устраивает распределение долей. Те условия, которые они предложили, они просто невозможные и ущемляют права моих детей", — рассказала Градская.

Также вдова раскрыла детали последних месяцев жизни 73-летнего маэстро. По её словам, он много работал над проектом "Голос", обожал учеников и отвергал любые попытки повлиять на его режим. Она и старшие дети предлагали варианты лечения, но он отказывался. Дома Градский хотел только расслабляться и есть любимую еду, а на замечания жены отвечал: "Почему ты меня пилишь?".

Марина призналась, что постоянно уговаривала мужа проходить обследования и принимать препараты, но сейчас понимает его позицию. Она считает, что он имел право распоряжаться своей жизнью, даже если это приносило ей боль. 

