Супруга покойного композитора Александра Градского Марина впервые за долгое время согласилась на публичный разговор. В программе "Как есть" с Денисом Пархоменко 41-летняя женщина откровенно высказалась о судебных тяжбах с его старшими детьми Даниилом и Марией. Она призналась, что те не хотят принимать её сыновей Александра и Ивана и настаивают на ущемлении их доли в наследстве.
Марина живёт только ради младших мальчиков. Она говорит, что время не лечит, но приносит какое-то привыкание. Вдова занимается обычным женским бытом — готовкой, школой, уроками — и параллельно судами. Она старается не настраивать своих детей против единокровных брата и сестры, потому что не хочет сеять обиду и злость.
"При его жизни никто не смел ничего подобного по отношению к нам. Поначалу я хотела все мирно урегулировать, но, к сожалению, мне не удалось договориться, потому что старших детей не устраивает распределение долей. Те условия, которые они предложили, они просто невозможные и ущемляют права моих детей", — рассказала Градская.
Также вдова раскрыла детали последних месяцев жизни 73-летнего маэстро. По её словам, он много работал над проектом "Голос", обожал учеников и отвергал любые попытки повлиять на его режим. Она и старшие дети предлагали варианты лечения, но он отказывался. Дома Градский хотел только расслабляться и есть любимую еду, а на замечания жены отвечал: "Почему ты меня пилишь?".
Марина призналась, что постоянно уговаривала мужа проходить обследования и принимать препараты, но сейчас понимает его позицию. Она считает, что он имел право распоряжаться своей жизнью, даже если это приносило ей боль.
Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.