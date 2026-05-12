Спекуляция на раке или правда? Луис Сквиччиарини ответил тем, кто не верит в болезнь Лерчек

Луис Сквиччиарини, гражданский муж блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), высказался в Instagram*-аккаунте о травле, которая развернулась вокруг его возлюбленной.

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Аргентинский танцор ответил пользователям, которых смущает история блогерши, борющейся с тяжёлым недугом. Луис признал, что многие зрители испытывают искреннее недоверие или просто не до конца понимают происходящее.

Он подчеркнул, что эмоции этих людей ему хорошо знакомы. Причина — личная трагедия: Сквиччиарини потерял двоих родственников из-за рака. По его словам, он сам был бы глубоко расстроен, если бы заподозрил кого-то в спекуляции на такой теме.

"Мой дядя и мой брат умерли от рака. Если бы я увидел, что кто-то играет с этим, я тоже был бы очень расстроен. Проблема не в этих людях, а в блогерах и ютуберах, которые используют их и их гнев, чтобы создавать ненависть и привлекать внимание подписчиков, просмотры, прибыль", — заявил возлюбленный Лерчек.

Он добавил, что некоторые из таких инфопредпринимателей даже платят другим блогерам, чтобы те поддерживали волну негатива. При этом сам Сквиччиарини не стал обвинять простых зрителей, у которых возникают сомнения, — он перевёл стрелки на тех, кто сознательно монетизирует чужую злость.

Ранее Луис уже комментировал появление видео с тренировками Лерчек на фоне её борьбы с онкологическим заболеванием. Тогда он объяснил, что все физические нагрузки строго согласованы с лечащими врачами и являются частью восстановительной программы.

