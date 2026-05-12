Вместо брачного контракта — пять собак: почему Утяшевой и Воле не нужны формальности

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева в рамках кулинарного шоу "Дерзкая Готовка" сделала неожиданное признание о семейных финансах. Оказывается, она и её супруг Павел Воля никогда не подписывали брачный контракт. Супруги вместе уже более десяти лет, но юридически никак не фиксировали имущественные отношения.
Сам юморист объяснил это полным доверием. По его словам, когда оба работают и зарабатывают примерно одинаково, когда у них общие дети, один быт и пять собак, необходимость в договоре просто отпадает. Воля зарегистрировал отношения с Утяшевой в 2012 году.
"Когда ты сто процентов доверяешь человеку, когда ты понимаешь, что вы оба работаете и зарабатываете плюс-минус одинаково, когда у вас дети одни, быт один и тот же, пять собак", — поделился рассуждениями комик в эфире программы.
Известная юристка Екатерина Гордон, гостья выпуска, призналась, что у неё с мужем брачного контракта тоже нет. Она пошутила, что в их ситуации "нет смысла рыпаться" и разводиться, раз уж быт общий. Гордон добавила с иронией, что они с супругом лучше "перетерпят эту жизнь вместе".
У Утяшевой и Воли двое детей: 13-летний Роберт и 11-летняя София. Телеведущая неоднократно рассказывала, что предложение руки и сердца застало её врасплох — она варила борщ и чистила картошку, когда Воля появился на пороге с кольцом.
