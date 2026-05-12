Секрет, стёртый из памяти: звезда Дома-2 Елена Беркова впервые рассказала о насилии в кругу семьи

Елена Беркова, известная по реалити-шоу "Дом-2" и взрослым съёмкам, дала откровенное интервью психиатру и наркологу Василию Шурову. В беседе 39-летняя женщина сообщила, что в возрасте четырёх или пяти лет стала жертвой сексуального насилия.

На прямой вопрос доктора о личности насильника Беркова ответила, что это сделал её родственник. Имя и степень родства она уточнять не стала. Артистка подчеркнула, что долгие годы вытесняла эти события из памяти.

"Я вспомнила это вообще уже после трёх браков, когда впервые попала в счастливые отношения, в которых почувствовала себя максимально в безопасности. И мне прямо это всё в картинках открылось", — рассказала Беркова.

По её словам, она сама удивилась, как можно было забыть столь чёткие и многочисленные детали.

Женщина была замужем пять раз. Именно ощущение полной защищённости в одном из поздних союзов, по её версии, запустило механизм возврата подавленных воспоминаний. Звезда призналась, что "обалдела" от того, насколько ярко и подробно всё всплыло.