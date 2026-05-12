Разрушая стереотипы: Алексей Воробьёв честно описал свои отношения с дочерью Аиды Гарифуллиной

Шоу-бизнес

Певец Алексей Воробьёв, состоящий в браке с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, активно включился в воспитание её 10-летней дочери Оливии от предыдущих отношений. Артист признался, что воспринимает ребёнка как родного, а слово "отчим" его откровенно злит.

Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
В эфире радио Юмор FM исполнитель отметил, что окружающие часто ставят его на позицию второго плана в жизни Оливии. Сам же он настаивает: у них с супругой не "её дочь", а общая. Аида, кстати, смеётся, что дома у неё двое детей — муж ведёт себя так же подвижно и по-детски, как и сама девочка.

"В обществе сложился ужасный образ отчима: обязательно пьющий, с ремнём и противный мужик. Меня это оскорбляет", — поделился Воробьёв.

Певец рассказал, что они с Оливией как-то обсуждали, кем он ей приходится, и выяснили: обоим не нравятся стандартные ярлыки. Девочке слово "падчерица" напомнило Золушку, которую заставляли убиpaть, хотя в их доме её никто никогда не нагружал работой.

Артист с восхищением отзывается о талантах падчерицы: она хорошо рисует, танцует, умеет копировать интонации и акценты. Оливия уже спрашивала, будет ли он снимать её в своих кинопроектах, что говорит о серьёзном интересе к творчеству. Воробьев уверен, что девочку ждёт большое будущее.

В конце беседы певец признался, что им с Аидой очень хочется общих детей. Он надеется, что их мечта осуществится в ближайшее время.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
