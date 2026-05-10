Вмешательство Рудковской: почему совместный трек Джигана и Соколовского отдали Билану

Шоу-бизнес

Рэпер Джиган стал гостем "Шоу Воли" и сделал неожиданное признание о своём коллеге Владе Соколовском.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Он рассказал, что несколько лет назад нечестно поступил с артистом, когда они уже договорились о совместной записи трека "Крик моей души". Всё изменилось после вмешательства продюсера Яны Рудковской.

По словам Джигана, они с Соколовским почти завершили работу, но Рудковская, услышав демоверсию, предложила отдать песню Диме Билану. Через короткое время трек уже был перезаписан с новым исполнителем. В тот момент, когда на студии закончилось прослушивание, Джиган неосторожно высказался о бывшем коллеге.

"Готов трек, мы сидим, слушаем уже готовую версию с Биланом, а дверь открыта. Заканчивается трек, тишина, и в эту тишину я такой: "Ну да, Владу будет жирно, ну его на фиг", и в этот момент заходит Влад: "Добрый вечер, я всё понял". Мне не стыдно было", — вспомнил рэпер в эфире.

Сам Соколовский, комментируя этот рассказ, назвал его "режиссёрской версией". Он уточнил, что в тот момент его физически не было на студии, а обо всём он узнал от директора Джигана. Певец признался, что тогда отправил рэперу гневное сообщение и сказал, что так не поступают.

В конце шоу Джиган предложил Соколовскому забыть старые обиды и записать трек заново. По его словам, к коллеге у него сохранились только самые первые и тёплые чувства.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
