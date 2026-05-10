Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе

Ким Кардашьян пришла в ярость от перспективы остаться "вечной невестой" на фоне младшей сестры Кайли Дженнер.

По данным инсайдеров, отношения Кайли Дженнер с голливудским актёром Тимоти Шаламе настолько серьёзны, что возлюбленные уже обсуждают помолвку. Сама Кайли, как утверждается, называет избранника своей родственной душой.

Чтобы сохранить лицо и не уступить сестре в таком важном вопросе, как свадьба, Ким якобы решила ускорить развитие отношений с пилотом "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном. Пара встречается всего несколько месяцев, но старшая из звёздного клана готова форсировать события.

"Она ненавидит саму идею того, что Кайли выйдет замуж первой. Это было бы неправильно", — цитирует Reality Tea слова источника, близкого к семье.

По версии инсайдеров, для Ким статус старшей сестры имеет принципиальное значение. Она привыкла быть в центре внимания и задавать тренды, в том числе семейные. Перспектива наблюдать, как младшая родственница идёт к алтарю раньше неё, воспринимается ею почти как личное поражение.

Официальные представители знаменитостей пока никак не комментируют ни слухи о помолвке Кайли и Шаламе, ни возможную спешку Ким в отношениях с гонщиком.