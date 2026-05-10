Красивые слова не спасли союз: экс-супруга Серова сообщила о разрыве с мужем после попытки прощения

Елена Аворес (Стебнева), известная как бывшая супруга певца Александра Серова, сообщила о крушении второго брака. Её избранником был психиатр по имени Максим.

В личном блоге гимнастка призналась, что отношения окончательно разрушены и назад дороги нет. Пара прожила вместе более десяти лет, но попытка примирения, предпринятая ранее, не увенчалась успехом.

По словам Елены, она поверила мужу во второй раз, когда тот пообещал всё изменить. Однако красивые слова так и остались словами. Женщина чувствует себя обманутой и опустошённой. Она подчёркивает, что больше не намерена давать шансы и прощать.

"Мою веру растоптали, об мою любовь вытерли ноги, а мою доброту воспринимают за слабость, поэтому теперь всё кончено. И это окончательно и бесповоротно!" — написала Елена.

Напомним, первый брак Аворес с Александром Серовым продлился почти два десятилетия и закончился разводом в 2011 году. У пары есть общая дочь Мишель Серова. Девушка, кстати, ранее рассказывала, что отец редко появляется на важных семейных мероприятиях. Например, на её сольный концерт в честь дня рождения он не пришёл, хотя и помог с музыкантами.