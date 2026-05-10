Стратегический расчёт: почему Кейт Миддлтон первой объявила войну принцу Эндрю

Королевский биограф Кристофер Андерсен раскрыл детали конфликта между Кейт Миддлтон и принцем Эндрю.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Flöper, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Принц Эндрю

Оказывается, именно герцогиня Кембриджская первой фактически отстранила скандального родственника от участия в ключевых мероприятиях монаршей семьи. Поводом стала многолетняя дружба Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в преступлениях против несовершеннолетних.

По данным Андерсена, принципиальная позиция Кейт проявилась задолго до того, как брата короля официально лишили титулов. Принцесса Уэльская запретила ему появляться на её ежегодном рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве. Ситуация дошла до того, что Эндрю через посредников умолял пустить его хотя бы через служебный вход.

"Кейт заняла жёсткую позицию в отношении Эндрю задолго до того, как его окончательно лишили королевских титулов. Принцесса запретила ему присутствовать на своём рождественском концерте", — цитирует Андерсена Page Six.

Биограф объясняет жёсткость Кейт не просто личным неприятием, а стратегическим расчётом. Она не только супруга наследника престола принца Уильяма, но и мать будущего короля — 12-летнего Джорджа. По мнению Андерсена, принцесса Уэльской намерена дистанцировать будущую монархию от любых репутационных скандалов.

Напомним, после смерти Елизаветы II положение Эндрю стало шатким, а в октябре 2025 года Карл III официально лишил брата всех титулов. Решение поддержали Уильям и Кейт, которые также демонстративно игнорировали Эндрю на поминальной службе. Недавно принц был арестован по подозрению в передаче Эпштейну секретной коммерческой информации.