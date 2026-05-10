Праздник в тесном кругу: Кристина Орбакайте поделилась ярким фото с повзрослевшим сыном

Кристина Орбакайте разместила в соцсетях семейный снимок, приуроченный к 28-летию её сына Дени. Праздник выпал на 10 мая.

Фото: instagram by личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Орбакайте с дочерью и младшим сыном

На фотографии, сделанной на закате, певица запечатлена вместе с именинником и своей 13-летней дочерью Клавдией. Такой полный состав на публичных фото у артистки бывает нечасто.

Для съёмки на фоне моря Орбакайте выбрала элегантное чёрное платье. Клавдия позировала в облегающем розовом сарафане. Сам виновник торжества, Дени, выглядел расслабленно — в белой футболке и широких светлых брюках. Место съёмки — курортная зона, где семья, вероятно, отдыхала.

"С днём рождения, сыночек!", — лаконично и тепло обратилась к наследнику Орбакайте.

Дени — средний ребёнок певицы. Он родился в её отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым. Старший брат Никита (от Владимира Преснякова) появился на свет в 1991 году, а младшая Клавдия (от Михаила Земцова) — в 2012-м. Таким образом, у Кристины трое детей от разных браков.