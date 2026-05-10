Новая глава жизни: Григорий Лепс навестил детей в ДНР перед важным решением

Григорий Лепс съездил в детские дома, расположенные на территории ДНР и ЛНР. Визит артиста состоялся в преддверии Дня Победы.

Певец поздравил воспитанников и сотрудников учреждений с праздником, а также привёз с собой подарки. Фотографиями с места событий он поделился в своих соцсетях.

По словам музыканта, ребята в ответ устроили для гостей концерт. Лепс наблюдал за выступлениями и общался с детьми. Эта поездка стала частью его более крупного намерения, о котором он объявил ещё в апреле.

"Вручил подарки. В ответ ребята пригласили нас на свой замечательный праздничный концерт. Продолжаю свой путь к усыновлению, знакомясь с детьми и их историями", — рассказал певец.

Напомним, месяц назад Лепс заявил, что решил взять на воспитание троих детей из детского дома. В его продюсерском центре, по его словам, уже подготовлены три просторные комнаты с полным оснащением для проживания. Сейчас артист собирает необходимые документы и рассчитывает завершить юридическое оформление за 3-4 месяца.