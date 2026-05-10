Ностальгия по российским нулевым: как прошёл сольный концерт Никиты Преснякова в Америке

Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков отыграл сольный концерт в Лос-Анджелесе. Выступление прошло 9 мая.

Никита Пресняков
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Пресняков

Музыкант назвал программу "Ночь хитов нулевых!" и сделал упор на российскую эстраду начала двухтысячных. В сет-лист вошли композиции группы "Uma2rman", Жанны Агузаровой, а также его отца Владимира Преснякова и самой Примадонны.

"Около 15 тысяч долларов без учёта аренды зала и выплат команде", — сообщает kp.ru со ссылкой на данные о гонораре артиста.

В пересчёте по текущему курсу это примерно 1,1 миллиона рублей. Организационные расходы и оплата работы группы легли на самого Преснякова.

Напомним, Никита покинул Россию осенью 2022 года — сразу после объявления частичной мобилизации. Он обосновался в США, а в феврале 2023-го взял творческий псевдоним Nick Pres и сосредоточился на клипмейкерстве. За океан с ним отправилась супруга Алёна Краснова, однако в прошлом году пара рассталась.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
