Ностальгия по российским нулевым: как прошёл сольный концерт Никиты Преснякова в Америке

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков отыграл сольный концерт в Лос-Анджелесе. Выступление прошло 9 мая.

Музыкант назвал программу "Ночь хитов нулевых!" и сделал упор на российскую эстраду начала двухтысячных. В сет-лист вошли композиции группы "Uma2rman", Жанны Агузаровой, а также его отца Владимира Преснякова и самой Примадонны.

"Около 15 тысяч долларов без учёта аренды зала и выплат команде", — сообщает kp.ru со ссылкой на данные о гонораре артиста.

В пересчёте по текущему курсу это примерно 1,1 миллиона рублей. Организационные расходы и оплата работы группы легли на самого Преснякова.

Напомним, Никита покинул Россию осенью 2022 года — сразу после объявления частичной мобилизации. Он обосновался в США, а в феврале 2023-го взял творческий псевдоним Nick Pres и сосредоточился на клипмейкерстве. За океан с ним отправилась супруга Алёна Краснова, однако в прошлом году пара рассталась.