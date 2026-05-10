Без права на отказ: как фото Дуа Липы на упаковке телевизоров стало поводом для громкого иска

Дуа Липа подала иск против южнокорейской корпорации Samsung. Сумма требований певицы составляет 15 миллионов долларов. Причиной разбирательства стало использование изображения артистки на упаковке телевизоров бренда в 2025 году. Об этом сообщает издание Variety.

Дуа Липа
Фото: commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
По данным иска, фотография была сделана во время выступления певицы на фестивале Austin City Limits. Samsung, по версии стороны истца, запустила массовую рекламную кампанию с этим снимком без какого-либо согласования с Липой. Когда артистка узнала об этом, она потребовала прекратить использование, но получила отказ.

"Она не допускала и не допустила бы такого использования", — подчёркивается в исковом заявлении, где также говорится об отсутствии влияния, контроля или участия певицы в маркетинговой активности.

Адвокаты Липы утверждают, что компания успела получить прибыль от этого размещения. Более того, в соцсетях нашлись покупатели, которые признались, что именно лицо Дуа Липы на коробке повлияло на их выбор в пользу телевизора Samsung. Таким образом, изображение работало как прямой драйвер продаж.

Представители Samsung пока официально не комментировали судебный иск. Певица требует не только денежной компенсации, но и, судя по тексту претензий, публичного признания факта незаконного использования её образа. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
