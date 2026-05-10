Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства

Хейли Бибер призналась, что первый год жизни её сына Джека оказался для неё временем тотального стресса. Причина — в совпадении двух мощных событий: рождения ребёнка и продажи собственной косметической компании Rhode. Модель, которой сейчас 29 лет, назвала этот отрезок самым напряжённым в своей биографии.

Фото: commons.wikimedia.org by Kira143, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хейли Бибер

Особенно сложным, по словам Хейли, было перестраивать внутреннюю идентичность. Статус "мама" изменил её целиком, и наложившиеся деловые обязательства лишь усугубили давление. Она наблюдала за тем, как две параллельные линии — семейная и предпринимательская — пересекаются в одной точке.

"Продажа компании в первый год после рождения ребёнка — это множество перемен, происходящих одновременно. Статус мамы — это, на данный момент, самая большая перемена в моей жизни. Думаю, многие женщины согласятся: стать родителем — это значимая смена идентичности", — призналась Хейли в интервью TIME.

Тем не менее, по её словам, этот же период дал ей неожиданный результат. Хейли почувствовала, что стала увереннее и смелее. Она назвала происходящее "интересным опытом", хотя тогда, в моменте, испытывала постоянное напряжение.

Сейчас модель оглядывается назад и видит в той полосе не только испытания, но и ресурс для личного роста. Жена Джастина Бибера подчеркнула, что крупные перемены, какими бы пугающими они ни были, способны закалять характер — если проживать их осознанно.