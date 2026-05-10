Никаких инвестиций: резкая позиция Ольги Орловой по поводу собственного бизнеса

Ольга Орлова, известная по поп-группе "Блестящие" и реалити-шоу "Дом-2", неожиданно высказалась о предпринимательстве. В рубрике "Вопрос-ответ" в своих соцсетях она ответила подписчику, интересовавшемуся, не хочет ли певица запустить собственное дело.

Фото: thebestphotos.ru by Виктория Тихонова, Михаил Попов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ольга Орлова

Орлова призналась, что не видит смысла в создании бизнеса в текущих реалиях. По её ощущениям, сейчас не лучшее время для подобных экспериментов. Певица не стала уточнять детали, но её позиция прозвучала предельно чётко.

"Если честно, я не верю в бизнес сегодня", — поделилась Орлова.

Напомним, карьера Орловой стартовала ещё в конце 1990-х в популярном женском коллективе. Позже она переключилась на телевидение, где с 2017 года вела "Дом-2" и сблизилась с Ксенией Бородиной. Подруги до сих пор поддерживают тёплые отношения — Бородина даже стала крёстной матерью дочери Орловой Анны, родившейся в феврале 2023 года.