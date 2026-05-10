Две работы и красный диплом: какой путь выбрала взрослая дочь Анны Седоковой в Америке

Анна Седокова сообщила, что её старшая дочь Алина Белькевич завершила обучение в американском университете. Девушка не просто получила диплом — она сделала это с отличием. Певица опубликовала кадры с церемонии вручения и не скрывала слёз.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Седокова

По словам Седоковой, Алина сейчас работает одновременно на двух работах. Артистка призналась, что смотрит на дочь и чувствует искреннюю гордость. Эмоции оказались настолько сильными, что певица проплакала около двух часов.

"Закончила университет с отличием, работает на двух работах, и человек с огромным сердцем. И так я проплакала от счастья два часа", — поделилась Седокова в соцсетях.

Алине 21 год. Она родилась в браке Седоковой с известным футболистом Валентином Белькевичем — пара развелась ещё в 2006 году. У певицы также есть 14-летняя Моника (от Максима Чернявского), которая живёт с отцом в Штатах, и сын Гектор (от Артёма Комарова), которого артистка воспитывает одна.