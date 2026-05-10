Уроки выживания в Куршевеле: почему Виктория Боня заставляет дочь работать

Виктория Боня публично рассказала о семейном конфликте, который произошёл у неё с дочерью Анджелиной во время отдыха в Куршевеле. Поводом стало нежелание девочки записать пятиминутный влог для YouTube-канала знаменитой матери. Телеведущая пришла в ярость и потребовала от ребёнка осознания цены денег.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
В своей эмоциональной речи Боня напомнила, что сама в 13 лет торговала семечками на морозе и "обмораживала ноги", чтобы накрыть новогодний стол для подруг. При этом у дочери, по словам телеведущей, есть всё. Она заявила, что если Анджелина любит роскошный образ жизни и тратит крупные суммы с маминой карты, то должна хотя бы немного отрабатывать.

"У тебя есть всё, Анджелина! Я тебя заставляю семечками что ли торговать на твоём отдыхе на морозе? Я злюсь, Анджелина, потому что я делаю это, чтобы ты могла в будущем делать любые деньги. Ты любишь роскошный лайфстайл. Сколько ты денег тратишь с моей карты? Я тебя пять минут прошу влог снять, как ты на лыжах едешь. Если ты тратишь такие деньги, роскошный лайфстайл свой давай отрабатывай", — возмутилась блогерша.

Боня также раскрыла цифры. Отец девочки переводит ей еженедельно 25 евро (около двух тысяч рублей), однако реальные траты Анджелины значительно выше. Только на еду ежедневно уходит 50-60 евро, которые девочка берёт с карты матери. Телеведущая считает такое поведение недопустимым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
