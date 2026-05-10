Движение вопреки боли: как возлюбленный Лерчек объяснил появление блогерши в фитнес-клубе

Шоу-бизнес

Жених блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) хореограф Луис Сквиччиарини заявил, что её недавняя тренировка в фитнес-клубе прошла с одобрения врачей. По словам танцора, сейчас физическая активность не только не запрещена, но и настоятельно рекомендуется. Это касается и возвращения к танцам.

Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сквиччиарини уточнил состояние своей возлюбленной. Количество метастазов уменьшилось, а костная ткань стала крепче. Ранее из-за болезни у Чекалиной было повреждение позвоночника, но, как подчеркнул хореограф, это не полноценный перелом, который полностью обездвиживает.

"У Валерии было повреждение позвоночника, вызванное метастазами. Это не то же самое, что полный перелом кости, который не позволил бы двигаться. Операция была проведена на одном позвонке, который был повреждён сильнее остальных, чтобы снизить вероятность перелома в будущем", — отметил Сквиччиарини.

По словам жениха, блогерша по-прежнему испытывает дискомфорт и побочные эффекты от химиотерапии. Однако она использует любую возможность, чтобы заниматься проектами, как только чувствует себя хорошо. Луис подчеркнул, что её активность — это не безрассудство, а часть борьбы за качество жизни.

Публичные появления Лерчек в спортзале не противоречат лечению. Напротив, они встроены в процесс реабилитации, считает её жених.

