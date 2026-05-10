Жесткое воспитание легенды: почему шестеро детей Стинга не получат его капиталы

Лидер группы The Police Стинг вновь публично подтвердил своё жёсткое отношение к наследству. В интервью CBS News Sunday Morning 74-летний музыкант заявил, что его многомиллионное состояние — около 550 миллионов долларов — не достанется ни одному из шестерых детей. По его словам, передача денег в руки наследников была бы ошибкой.

Артист вырос в простой рабочей семье и убеждён: человек должен зарабатывать сам. Он сравнил ситуацию, когда ребёнку говорят "тебе не нужно работать", с формой насилия. Стинг подчеркнул, что уже оплатил образование всех своих отпрысков, и этого достаточно.

"Худшее, что можно сделать для ребёнка, — это сказать: "Тебе не нужно работать". Я считаю, что это форма насилия, в котором я надеюсь никогда не быть виновным", — заявил музыкант в эфире.

Детям Стинга сейчас от 30 до 49 лет. Старший Джо родился в первом браке с Фрэнсис Томелти, младший Джакомо — во втором, от актрисы Труди Стайлер. Все они уже выбрали творческие профессии, и отец считает, что им пора полностью встать на ноги.

"У вас есть обувь — идите, работайте", — резюмировал певец.

Сам Стинг не собирается уходить на покой. Он анонсировал новый тур, посвящённый мюзиклу "Последний корабль". При этом он настаивает, что его наследники справятся без денег: "Они сильные, мои дети. В моём решении нет жестокости, только вера в них".