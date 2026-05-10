Ирония судьбы в миграционном центре: комик Сабуров не прошёл проверку знаний в РФ

Нурлан Сабуров, известный казахстанский комик, попавший под пятидесятилетний запрет на въезд в Россию, впервые подробно рассказал о своих попытках легализоваться в стране. Сделал он это со сцены Дубайской оперы 7 мая. Главная проблема, по словам артиста, оказалась не в политике, а в филологии.

Сабуров заявил, что в целом поддерживает миграционные правила РФ и пытался оформить официальные бумаги, в первую очередь для налоговой. Вместе с супругой он записался на экзамен по русскому языку. Пара села за одну парту, но результаты у них разошлись кардинально.

"Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет", — цитирует комика РИА Новости.

На протяжении концерта Сабуров несколько раз просил присутствующих не снимать его реплики на телефон. Он объяснил это тем, что отдельные фразы без контекста легко исказить.

Напомним, в январе этого года комику запретили въезжать в Россию на полвека. После этого он вернулся на родину, где также столкнулся с вниманием надзорных органов. Комитет национальной безопасности Казахстана инициировал проверку в отношении Сабурова.