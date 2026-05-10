Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жесткое воспитание легенды: почему шестеро детей Стинга не получат его капиталы
Ставки по вкладам достигли пика — те, кто знает секрет, забирают проценты и не теряют доступ к деньгам
Банки продают чужие долги как ценные бумаги: рынок вырос в пять раз, но последствия только начинаются
Две работы и красный диплом: какой путь выбрала взрослая дочь Анны Седоковой в Америке
Справедливость в Голливуде: как Мерил Стрип обеспечила коллегам рекордные гонорары
Человек труда снова в цене: зарплаты выросли там, где раньше платили копейки
Публичное унижение вместо юмора: Меган Маркл готовит бойкот американскому ТВ
Реальность против Голливуда: почему полицейские Майами подали в суд на Аффлека и Дэймона
Экономика в спирали: эксперт назвал способ заставить деньги вернуться в карманы

Ирония судьбы в миграционном центре: комик Сабуров не прошёл проверку знаний в РФ

Шоу-бизнес

Нурлан Сабуров, известный казахстанский комик, попавший под пятидесятилетний запрет на въезд в Россию, впервые подробно рассказал о своих попытках легализоваться в стране. Сделал он это со сцены Дубайской оперы 7 мая. Главная проблема, по словам артиста, оказалась не в политике, а в филологии.

Нурлан Сабуров
Фото: commons.wikimedia.org by Yerlan Tanay, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Нурлан Сабуров

Сабуров заявил, что в целом поддерживает миграционные правила РФ и пытался оформить официальные бумаги, в первую очередь для налоговой. Вместе с супругой он записался на экзамен по русскому языку. Пара села за одну парту, но результаты у них разошлись кардинально.

"Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет", — цитирует комика РИА Новости.

На протяжении концерта Сабуров несколько раз просил присутствующих не снимать его реплики на телефон. Он объяснил это тем, что отдельные фразы без контекста легко исказить. 

Напомним, в январе этого года комику запретили въезжать в Россию на полвека. После этого он вернулся на родину, где также столкнулся с вниманием надзорных органов. Комитет национальной безопасности Казахстана инициировал проверку в отношении Сабурова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Производство
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Последние материалы
Место в Китае, где эндорфины зашкаливают: панды, чай и чистка ушей — и возвращаться уже не хочется
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Ирония судьбы в миграционном центре: комик Сабуров не прошёл проверку знаний в РФ
Банки продают чужие долги как ценные бумаги: рынок вырос в пять раз, но последствия только начинаются
Решетка — в мусор, ужин — в угли: 3 вида рыбы, которые созданы для углей, и 4 — для ведра
Элитный старт вождя ЛДПР: миф о голодном детстве Жириновского рассыпался в прах
Один день в неделю дороги будто пустеют: названы сутки с самым низким числом ДТП в стране
Две работы и красный диплом: какой путь выбрала взрослая дочь Анны Седоковой в Америке
Справедливость в Голливуде: как Мерил Стрип обеспечила коллегам рекордные гонорары
Ушли в прогул: почему 24% россиян не предупредили работодателей об отпуске в мае 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.