Публичное унижение вместо юмора: Меган Маркл готовит бойкот американскому ТВ

Меган Маркл пришла в негодование после просмотра выпуска Saturday Night Live, в котором её назвали "террористкой". Герцогиня Сассекская восприняла шутку ведущих как прямое оскорбление в свой адрес. По словам инсайдеров, она чувствует себя публично униженной.

В эфире от 2 мая на канале NBC ведущий рубрики "Weekend Update" Колин Джост иронично обыграл отношения Маркл с британской королевской семьёй. Он назвал её человеком, который "увёл" принца Гарри из монархии. Сама герцогиня не нашла в этом номере ничего смешного.

"Она считает это преднамеренным, дешёвым и личным выпадом. Как только она чувствует себя высмеянной, она захлопывает дверь", — цитирует источник Yahoo.

Ожидается, что теперь Маркл полностью прекратит любое взаимодействие с телеканалом NBC. Она намерена отказаться от всех потенциальных проектов и, как выражаются информаторы, "отрезать им доступ". Речь идёт не только о ток-шоу, но и о любых партнёрствах.

Примечательно, что позиции герцогини в США в последнее время ослабли. Она конфликтует с Анной Винтур, семьёй Кардашьян и Лорен Санчес-Безос, а её собственный бренд As Ever терпит финансовые неудачи.