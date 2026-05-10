Невероятная энергия: популярный украинский шеф-повар рассказала о случайной встрече с Пугачёвой

Певицу Аллу Пугачёву заметили на променаде в Лимассоле. Артистка, которая последние годы живёт на Кипре, вышла на набережную в лаконичном образе: чёрная футболка, кепка и солнцезащитные очки. Время от времени она останавливалась, чтобы пообщаться с прохожими.

Алла Пугачёва и Лилия Стоянова

Одну из таких встреч запечатлела Лилия Стоянова, ранее участвовавшая в украинском кулинарном шоу "МастерШеф. Профессионалы". Женщина перебралась на остров из Одессы и случайно столкнулась с известной артисткой. Полученным снимком она поделилась в соцсетях, сопроводив его эмоциональным комментарием.

"Алла Борисовна без масок, без лишнего — только харизма, энергия и невероятная женственность. И главное — тот самый огонь в глазах, который невозможно сыграть", — написала Стоянова, опубликовав фото на память.

Подписчики начали расспрашивать женщину о точном месте встречи. Лилия ответила, что увидела Пугачёву на прогулочной линии Лимасола, неподалёку от жилого комплекса, где проживает певица. Судя по кадру, Алла Борисовна была в хорошем расположении духа и безотказно согласилась на фото.

Это не первый выход артистки в свет за последнее время. Ранее папарацци уже снимали Пугачёву на улице в дождливую погоду — тогда исполнительница передвигалась с тростью, опираясь на неё при ходьбе.