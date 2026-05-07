Сложный выбор Ирины Пинчук: почему бывшая звезда Дома-2 решила сменить имидж и выйти на съёмочную площадку

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" и популярная блогерша Ирина Пинчук заявила о намерении начать актёрскую карьеру.

Фото: VK Видео by канал "Ксения Бородина", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Пинчук

В интервью для проекта "вМесте" она призналась, что с детства мечтала о сцене, даже думала поступать в театральный, но тогда не хватало возможностей. Теперь, когда у неё появились финансы, она решила исполнить мечту.

Пинчук уже сделала профессиональное портфолио и записала несколько визиток. Она понимает, что на съёмочной площадке ей будет некомфортно, но именно преодоление себя приносит удовлетворение. Блогер сравнивает это ощущение с послевкусием: даже если что-то пойдёт не идеально, она всё равно будет гордиться тем, что решилась.

"Мне вот это послевкусие нравится, когда я такая [думаю]: "Блин, какая я молодец". Неважно, насколько это хорошо прошло. Потом я понимаю, что я молодец, что всё-таки пошла в это. Хотя мне было дико страшно. И сейчас мне идти в актёрское даже просто пробовать очень страшно", — поделилась Пинчук.

Она не знает, получится ли у неё что-то в кино, но ей захотелось "чего-то интересного, нового". В том же интервью Ирина рассказала, что в будущем хочет создать большую семью с мужчиной, который не боится ответственности и в котором она будет уверена.