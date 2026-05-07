Обалденная как всегда: Алла Пугачёва эмоционально отреагировала на снимки дочери

Певица Алла Пугачёва оценила свежие фотографии своей дочери Кристины Орбакайте.

Наследница Примадонны опубликовала в Instagram*-аккаунте несколько снимков с недавней фотосессии. На кадрах 54-летняя певица предстала в эффектном синем наряде, который подчеркнул её фигуру.

Алла Борисовна не смогла пройти мимо этих постов и оставила короткий, но яркий комментарий. Поклонники Кристины тут же заметили реакцию легендарной матери и начали обсуждать сходство.

"Обалденная. Как всегда. Да!" — написала Пугачёва под фото дочери.

Фолловеры присоединились к похвалам. Они называют Орбакайте "ослепительной", "восхитительной" и "роскошной красавицей". Многие пишут, что Кристина вся пошла в свою знаменитую маму. Среди тех, кто поддержал певицу, оказался и её сын Никита Пресняков — он поставил "лайк" под постом.

Сейчас Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и их общей дочерью Клавдией проживает в Майами. Пара состоит в браке с 2005 года.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ