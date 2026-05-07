Цена одной шутки: почему солист Большого театра требует компенсацию от Первого канала за эфир КВН

Оперный певец, приглашённый солист Большого театра и общественный деятель Сергей Москальков подал иск в суд на Первый канал из-за неудачной шутки, прозвучавшей в эфире Высшей лиги КВН. Информацию об этом передаёт Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Поводом стала реплика игрока команды "Error 404" в конкурсе "Разминка", которую показали 1 мая. Ведущий Дмитрий Хрусталёв попросил назвать минусы Москвы, а участник ответил: "Русских много".

Москальков требует через Останкинский районный суд выплатить ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По мнению истца, высказывание унижает честь и достоинство. Ответчиком по делу выступает именно телеканал, а не команда КВН или конкретный игрок.

Иск уже зарегистрирован. При этом сама команда "Error 404" выступает якобы от Государственного университета управления, но в вузе пояснили: 26-летний уроженец Бурятии Тимур Дашинимаев (известный как Тимур Баиров) не является их студентом. В ГУУ назвали шутку "крайне неудачной" и пообещали провести с командой разъяснительную беседу.