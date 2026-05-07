Волна интервью после одной фразы: как Седокова ответила на обвинения в романе с рэпером Джиганом

Певица Анна Седокова в программе на телеканале RU.TV впервые публично высказалась о слухах, связывающих её с рэпером Джиганом. Артистка опровергла серьёзность отношений, назвав происходящее цепочкой дружеских шуток.
По словам Седоковой, инициатива принадлежала не ей. Первым пошутил сам Джиган, а она лишь поддержала разговор в том же ключе. Певица призналась, что не ожидала такого резонанса. Особенно её удивила реакция бывшей жены рэпера Оксаны Самойловой, которая, как заметила Седокова, "вроде и не шутила".
"Мы с Джиганом не созваниваемся… Мы с ним списываемся. Конечно, мы шутили, это была какая-то волна очень дружеская. Я вижу все эти интервью, которые полились на меня, я просто просыпаюсь и понимаю, что без моего присутствия с какой-то невинной шутки, которую пошутил первый Джиган… Я не шутила первая", — заявила Седокова.
Напомним, слухи о романе вспыхнули в апреле после премии телеканала "Жара". Там на сцене Джиган заявил, что экс-солистка "ВИА Гры" звонит ему по ночам, а Седокова в ответ утвердительно кивнула. Позже певица объясняла, что растерялась, и на самом деле это рэпер донимает её ночными звонками.
Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.