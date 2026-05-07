Ошибка одиноких дам: Ирина Хакамада назвала барьер, который мешает любви постучаться в вашу дверь

Бывший политик, а ныне лайф-коуч и писательница Ирина Хакамада обратилась к подписчицам в социальных сетях с необычным советом. Она рекомендовала женщинам отказаться от целенаправленных поисков мужа. Вместо этого, по мнению Хакамады, стоит сфокусироваться на собственном развитии и увлечениях.

Хакамада уверена, что стоит женщине перестать гоняться за мужчинами и начать жить в своё удовольствие, как подходящий партнёр появляется сам. Главное — делать что-то, что меняет мир к лучшему и интересно другим людям. В этом случае, подчёркивает эксперт, мужчина найдёт женщину без её активного участия.

"Никогда не ищите мужей. Развивайте себя, делайте всё в своё удовольствие, сделайте что-нибудь, что меняет мир и интересно людям. И вам мужчина сам вас найдёт", — высказалась Ирина Хакамада.

Стоит отметить, что сама писательница имеет богатый личный опыт. Она была замужем четыре раза и всегда выступала инициатором разрыва. По её собственному признанию, разводы давались ей непросто, однако с каждым из бывших супругов она старалась сохранить добрые, дружеские отношения.