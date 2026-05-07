Война с призраками: Гуф резко высказался в адрес анонимных хейтеров в соцсетях

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) резко ответил в личном блоге многочисленным хейтерам.

Он признался, что устал ежедневно блокировать незнакомцев, которые пишут гадости с фейковых страниц. По словам музыканта, особенно его бесят аккаунты без единой фотографии, без подписчиков, но с тысячами подписок.

В последнее время артисту регулярно "прилетает" по разным поводам: от шуток про бургеры до едких комментариев о судах и коллаборациях. Гуф перечислил несколько типичных фраз, которые его выбешивают, и заявил, что фантазия у анонимов работает отлично, но вот смелости не хватает.

"Если вы боты, у вас очень крутой создатель! Если вы люди, но у вас ни одной фотки в профиле, получается, вы все уроды", — написал рэпер, обращаясь к невидимым обидчикам.

Он также иронично заметил, что готов спорить: никто из этих критиков не решится показать своё лицо. По мнению Гуфа, отсутствие собственных фото — верный признак трусости или внешних комплексов.