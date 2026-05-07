Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа нашла чёрный ход в ядерный клуб: Польша и Германия уже готовы примерить новый статус
Деменцию можно вычислить дома: быстрая проверка помогает не упустить опасный момент
Лежать и становиться стройнее — не шутка: нервная система решает больше, чем тренировки
Разница в 31 год не помеха: что актриса Олексюк рассказала о браке с режиссёром Марком Горобцом
Война с призраками: Гуф резко высказался в адрес анонимных хейтеров в соцсетях
Сибирь захватывает ИИ-бум: кому в Новосибирске готовы платить по 500 тысяч рублей
Весь мир рукоплещет, а внутри — пустота: почему успех внезапно начинает казаться фальшивкой
Гормональное банкротство: неочевидные признаки падения мужского здоровья
Ядерный пазл почти собран: почему в Сеуле замерли в миллиметре от создания самой опасной "игрушки"

Призрачные наследники: фанаты обсуждают странности на новых фото детей Меган Маркл

Шоу-бизнес

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отметила седьмой день рождения своего единственного сына Арчи публикацией снимков в Instagram*-аккаунте.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

На одном фото запечатлён принц Гарри с новорождённым мальчиком, а на другом — Арчи со своей младшей сестрой Лилибет. Их лиц не видно.

"7 лет спустя… С днём рождения нашего милого мальчика", — лаконично подписала Меган Маркл.

Поклонники королевской семьи хоть и привыкли к такой подаче, вновь выразили усталость от систематического сокрытия внешности наследников со стороны герцогов Сассекских. Однако дело не только в напускной загадочности. В интернете давно существует теория, что никаких Арчи и Лилибет не существует, а на снимках — нанятые дети или даже куклы.

Сторонники конспирологии приводят "доказательства": живот Маркл во время беременности менял форму и объём чуть ли не каждый день. Также их смущает растиражированное видео с новорождённым Арчи на руках у отца — ребёнок якобы не шевелился и не реагировал на внешние раздражители.

"Девочка в этот раз светленькая почти. Но зато дети идут рядышком, чуть ли не за ручки держатся… Читает комментарии, читает", — пишут в Сети, комментируя свежий кадр.

Другие пользователи утверждают, что ноги принцессы на этом фото "переделали" под прошлогодние ноги Арчи.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Мир. Новости мира
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Ближний Восток
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Последние материалы
Деменцию можно вычислить дома: быстрая проверка помогает не упустить опасный момент
Лежать и становиться стройнее — не шутка: нервная система решает больше, чем тренировки
Мужчина в косухе считывается иначе: этот крой делает силуэт жестче и сексуальнее
Машина ест деньги всё быстрее: бензин подорожал уже в 44 регионах страны
Берлин совершил историческое харакири: запретил Знамя Победы и песни 9 Мая
Разница в 31 год не помеха: что актриса Олексюк рассказала о браке с режиссёром Марком Горобцом
Метелки размером с ладонь: один простой секрет пышного цветения сирени
Война с призраками: Гуф резко высказался в адрес анонимных хейтеров в соцсетях
Дырявая крыша США: уход американцев из Германии оголяет бессилие НАТО перед Россией
Весь мир рукоплещет, а внутри — пустота: почему успех внезапно начинает казаться фальшивкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.