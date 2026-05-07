Призрачные наследники: фанаты обсуждают странности на новых фото детей Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отметила седьмой день рождения своего единственного сына Арчи публикацией снимков в Instagram*-аккаунте.

На одном фото запечатлён принц Гарри с новорождённым мальчиком, а на другом — Арчи со своей младшей сестрой Лилибет. Их лиц не видно.

"7 лет спустя… С днём рождения нашего милого мальчика", — лаконично подписала Меган Маркл.

Поклонники королевской семьи хоть и привыкли к такой подаче, вновь выразили усталость от систематического сокрытия внешности наследников со стороны герцогов Сассекских. Однако дело не только в напускной загадочности. В интернете давно существует теория, что никаких Арчи и Лилибет не существует, а на снимках — нанятые дети или даже куклы.

Сторонники конспирологии приводят "доказательства": живот Маркл во время беременности менял форму и объём чуть ли не каждый день. Также их смущает растиражированное видео с новорождённым Арчи на руках у отца — ребёнок якобы не шевелился и не реагировал на внешние раздражители.

"Девочка в этот раз светленькая почти. Но зато дети идут рядышком, чуть ли не за ручки держатся… Читает комментарии, читает", — пишут в Сети, комментируя свежий кадр.

Другие пользователи утверждают, что ноги принцессы на этом фото "переделали" под прошлогодние ноги Арчи.

