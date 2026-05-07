Король эстрады в бизнесе: Николай Басков стал владельцем российских конкурсов красоты

Певец Николай Басков пополнил свой актив новым необычным направлением. Он приобрёл права на несколько известных конкурсов красоты.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
В портфель артиста вошли девять брендов. Среди них "Мисс Москва", "Московская красавица", "Краса Москвы" и "Краса России". Ранее эти конкурсы организовывала и возглавляла Татьяна Андреева-Фальк.

Теперь, по данным Telegram-канала "Светский хроник", она передала Баскову права на большинство проектов, оставив за собой только новый конкурс под названием "Душа России".

"Судя по тому, что регулярно побеждают резиновые Зины, деньжата там имеются", — иронично заметила автор канала, намекая на коммерческую привлекательность конкурсного бизнеса.

Николай Басков пока официально не комментировал сделку. Однако наблюдатели полагают, что приобретение носит сугубо коммерческий характер. Конкурсы красоты традиционно привлекают спонсоров, рекламодателей и участниц, готовых платить взносы. Для Баскова, который давно известен не только выступлениями, но и участием в различных шоу и бизнес-проектах, это может стать ещё одним источником дохода.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
